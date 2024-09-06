Частину популярного одеського пляжу закрили для відпочивальників

В Одесі найбільший сервісний центр МВС (МРЕВ) переїхав у передмістя: куди і чому Сервісний центр МВС №5142, який знаходився в Одесі на Аеропортівській, переїхав і відкрився в Крижанівці за адресою: вулиця Академіка Сахарова, 1Г. Це перший сервісний центр МВС в Одеській області, який не припинятиме надавати послуги під час повітряних тривог. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Вибух пролунав на Одещині: росіяни атакували балістикою Увечері середи, 4 вересня 2024 року, в Одесі та області пролунав сигнал повітряної тривоги. І невдовзі в області почули звук вибуху. Що відомо зараз, розповідає «Одеське життя». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ