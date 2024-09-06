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Частину популярного одеського пляжу закрили для відпочивальників

Частину популярного одеського пляжу закрили для відпочивальників

Через аварійний стан сходів південну ділянку одеського пляжу «Ланжерон» біля «Жовтого каменю» закрили для відпочивальників. Доступ до спуску обмежений сигнальною стрічкою.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Ділянку пляжу закрили згідно зі спільним наказом оперативно-тактичного угруповання військ «Одеса» від 7 червня 2024 року та актів обстеження комісії Одеської районної військової адміністрації.

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Обстеження засвідчило, що дощате покриття сходів із металевих елементів, які ведуть із набережної до зазначеної ділянки пляжу, перебувають в аварійному стані.

пляж Ланжерон

У мерії повідомили, що під час реалізації підготовчих заходів до оздоровчого сезону 2025 року планують відремонтувати спуск до цієї ділянки пляжу та додали, що роботи проведуть за позабюджетні кошти.

Нагадаємо, Одеський пляж Ланжерон посів 27-ме місце серед 100 найкращих пляжів нашої планети.

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