Про це йдеться в повідомленні Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Фахівці нагадують, що сезон кліщів розпочинається щороку навесні з настанням теплих днів.

Укус кліща безболісний, однак може бути шкідливим для здоров’я як людей, так і тварин. Серед хвороб, що передаються кліщами, в Україні найчастіше зустрічаються хвороба Лайма та кліщовий енцефаліт.

За даними обласного центру контролю та профілактики хвороб, в Одеській області захворюваність населення на хворобу Лайма реєструється в межах 40-60 випадків щороку. Всі випадки пов’язані з перебуванням населення у лісопаркових зонах, на схилах уздовж берега моря тощо. У 2024 році за медичною допомогою звернулися 1124 особи, з яких у 63 випадках було підтверджено інфікування.

За даними World Health Organization (WHO), щороку інфекціями, що передаються кліщами, хворіють від 5 до 12 тисяч європейців.

«В період активності кліщів фахівці Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб відвідають парки та проводять збір кліщів задля визначення чисельності екземплярів на м.кв. На протязі епідсезону дана робота систематично виконується фахівцями», – зазначають у Центрі.

Фахівці також нагадують, як правильно діяти тим, хто виявив кліща на тілі:

не давити;

не виривати;

не заливати олією або спиртом.

Необхідно звернутися до травмпункту, де вам допоможуть видалити кліща з тіла і проконсультують щодо подальших дій.

Якщо поблизу немає медичної установи, необхідно акуратно викрутити обертальними рухами, обхопивши його марлею, або за допомогою пінцета. Потім – продезінфікувати місце укусу (будь-яким спиртовим розчином).

Також можна здати кров на антитіла і, за необхідності, пройти імунотерапію.

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