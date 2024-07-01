В Одесі юна дівчина застрелила військового

В Одесі юна дівчина застрелила військового

В Одесі 17-річна дівчина застрелила 23-річного десантника з автомата його друга. Трагедія сталася через необережне поводження зі зброєю.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

Смертельний постріл стався в ніч із суботи на неділю в одній із квартир багатоповерхівки на Середньофонтанській, де дві дівчини 17-ти та 20-ти років і двоє військовослужбовців разом випивали. Імовірно, вбивство сталося внаслідок недбалого або необережного поводження з автоматом Калашникова, який потрапив до рук дівчини.

“Під час хмільного застілля молодша дівчина виявила бажання спробувати розібрати та зібрати автомат, який належав власнику квартири, взяла зброю до рук і сталися постріли. Кулі влучили у 23-річного військового. На жаль, від отриманих ран він загинув на місці”, – повідомили в поліції.

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застрелили військового

Як стало відомо “Одеському життю” від джерела в поліції, 24-річний друг загиблого кілька днів тому повернувся з відрядження, а зброю у військову частину не здав.

Поліція почала досудове розслідування за статтею про вбивство з необережності.

Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.

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