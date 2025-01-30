Подробиці інциденту повідомили в Головному управлінні поліції в Одеській області.

Подія сталася кілька днів тому. 34-річний місцевий мешканець, помітивши на дорозі біля свого будинку автівку з чоловіками, з якими мав неприязні стосунки, взяв мисливську рушницю та з дверей власного помешкання кілька разів вистрілив у їхній бік.

У результаті вогнепальне поранення отримав 36-річний пасажир. Лікарі надали потерпілому медичну допомогу та відпустили його додому.

У чоловіка, який стріляв, поліцейські вилучили незареєстровану рушницю, яку направили на експертизу.

Підозрюваному повідомили про підозру в хуліганстві за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до семи років ув’язнення.

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