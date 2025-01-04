Підліток підстрелив товариша – подробиці НП під Одесою

Подробиці інциденту за участю двох товаришів 14-ти та 16-ти років повідомили в обласному управлінні Нацполіції.

За інформацією правоохоронців, це сталося в одному із населених пунктів Авангардівської громади.

Попередньо поліцейські встановили, що молодший за віком юнак, залишившись удома без дорослих, вирішив показати старшому приятелеві, який прийшов до нього у гості, батьковий карабін. Взявши до рук зброю, хлопець випадково зробив з нього постріл, поціливши у товарища.

Потерпілого з вогнепальним пораненням голови доставили до Одеської обласної дитячої клінічної лікарні.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Після того, як у поліції встановлять повні обставини події, йому буде надано правову оцінку.

Раніше «Одеське життя» розповідало, як влітку минулого року в Одесі 17-річна дівчина застрелила 23-річного десантника з автомата його друга. Трагедія сталася через необережне поводження зі зброєю.

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