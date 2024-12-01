У водоймах Одеської області більше не можна ловити раків – як довго триватиме заборона

Вилов раків забороняється у внутрішніх водних об’єктах Одеської області (крім Дністровського лиману, річки Дністер, рукави річки Турунчук, озер заплави Дністра та Кучурганського водосховища) з 1 грудня 2024 року по 30 червня 2025 року.

Вилов раків у річці Дунай та Придунайських озерах забороняється з 5 грудня 2024 року по 30 червня 2025 року року.

Заборона встановлюється у зв’язку з початком періоду линьки річкових раків та виношування ними ікри.

У відомстві також нагадують, що лов раків під час заборони є грубим порушенням рибоохоронного законодавства відповідно до ч. 4 ст. 85 КУпАП. За незаконне їх добування передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування збитків, завданих рибному господарству. Компенсація за одного незаконно виловленого раку складає 3332 грн.

Читайте також: В Одеській області ветлікар власноруч зариблює річку та патрулює її з товаришами.