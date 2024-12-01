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У водоймах Одеської області більше не можна ловити раків – як довго триватиме заборона

У водоймах Одеської області більше не можна ловити раків – як довго триватиме заборона

З сьогоднішнього дня, 1 грудня 2024 року, на Одещині почала діяти заборона на вилов раків у внутрішніх водоймах, річці Дунай та Придунайських озерах.

Вилов раків забороняється у внутрішніх водних об’єктах Одеської області (крім Дністровського лиману, річки Дністер, рукави річки Турунчук, озер заплави Дністра та Кучурганського водосховища) з 1 грудня 2024 року по 30 червня 2025 року.

Вилов раків у річці Дунай та Придунайських озерах забороняється з 5 грудня 2024 року по 30 червня 2025 року року.

Заборона встановлюється у зв’язку з початком періоду линьки річкових раків та виношування ними ікри.

У відомстві також нагадують, що лов раків під час заборони є грубим порушенням рибоохоронного законодавства відповідно до ч. 4 ст. 85 КУпАП. За незаконне їх добування передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування збитків, завданих рибному господарству. Компенсація за одного незаконно виловленого раку складає 3332 грн.

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