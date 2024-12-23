В Одеській області «святковий» улов браконьєра завдав рекордних збитків державі

Про це повідомляє Одеський рибоохоронний патруль.

21 грудня 2024 року під час рибоохоронного рейду на озері Кугурлуй, поблизу села Новосільське, держінспектори перевірили 46-річного чоловіка на човні. Виявилося, що рибалка встиг наловити забороненими знаряддями лову – ятерами 658 раків.

Зазначимо, заборона на вилов річкових раків в Одеській області почала діяти з 1 грудня поточного року. Чоловік пояснив, що знав про чинну заборону, однак перед святами все ж вирішив наловити для власних потреб.

Рибоохоронці підрахували – рибним запасам України завдано збитків на суму 2 мільйони 192 тисячі гривень.

За рибальство із застосуванням заборонених знарядь лову на порушника складено протокол за статтею 85, ч. 4 КУпАП. Готуються матеріали для відкриття кримінальної справи.

Після проведення слідства та отримання експертного висновку буде вирішено питання про повідомлення чоловікові про підозру. Чоловікові загрожує до трьох років обмеження волі, повідомили в поліції Одеської області.