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В Одеській області «святковий» улов браконьєра завдав рекордних збитків державі

В Одеській області «святковий» улов браконьєра завдав рекордних збитків державі

В Одеській області зафіксовано рекордні збитки рибним запасам: житель Ренійської громади наловив раків на суму понад 2 мільйони гривень.

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Про це повідомляє Одеський рибоохоронний патруль.

21 грудня 2024 року під час рибоохоронного рейду на озері Кугурлуй, поблизу села Новосільське, держінспектори перевірили 46-річного чоловіка на човні. Виявилося, що рибалка встиг наловити забороненими знаряддями лову – ятерами 658 раків.

браконьєр

Зазначимо, заборона на вилов річкових раків в Одеській області почала діяти з 1 грудня поточного року. Чоловік пояснив, що знав про чинну заборону, однак перед святами все ж вирішив наловити для власних потреб.

Рибоохоронці підрахували – рибним запасам України завдано збитків на суму 2 мільйони 192 тисячі гривень.

За рибальство із застосуванням заборонених знарядь лову на порушника складено протокол за статтею 85, ч. 4 КУпАП. Готуються матеріали для відкриття кримінальної справи.

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Після проведення слідства та отримання експертного висновку буде вирішено питання про повідомлення чоловікові про підозру. Чоловікові загрожує до трьох років обмеження волі, повідомили в поліції Одеської області.

 

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