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На Одещину прилетіли червонокнижні птахи, які мають статус “зникаючі”

На Одещину прилетіли червонокнижні птахи, які мають статус “зникаючі”

Тузлівські лимани немов магніт притягують до себе незвичних для нашого регіону птахів. Цього разу над лиманами літає невеличка зграя кучерявих пеліканів. 

Про це написав на facebook-сторінці екоактивіст та дослідник Іван Русєв.

Вчений розказав, що після потужного зимового шторму на Тузлівських лиманах пересуваються неймовірні зграї птахів. І одна невеличка з них – всього кілька особин – це кучеряві пелікани.

кучеряві пелікани

Вони витриваліші, ніж їхні родичі – рожеві, та можуть переносити температури близько 0°C. Птах за розмірами великий. у польоті розмах його крил сягає близько 320 см.

Цей птах неймовірний і його поява так дивує, тому що він дуже рідкісний та занесений до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи зі статусом “вразливий”. Також птах занесений до Червоної книги України у статусі “зникаючий” та охороняється низкою міжнародних конвенцій.

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кучеряві пелікани

Його харчування залежить від наявності видів риб, придатних для пелікана.

Як повідомив Іван Русєв, на водоймах Нацпарку пелікани харчуються плотвою, краснопіркою, карасем та коропом. Розмір його здобичі сягає від 5 до 30 см. А заради їжі можуть долати відстані до 50 км.

Пелікани, як і багато інших птахів дуже страждають від гулу шахедів і потужного шуму, який їх супроводжує. Але сьогодні, попри жахливі наслідки від рашистів для людей і дикої природи, все-таки природа відновиться, –

впевнений вчений.

Фото: facebook-сторінка Івана Русєва

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