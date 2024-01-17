Новости Одессы и Одесской области

На Одесщину прилетели краснокнижные птицы, имеющие статус «исчезающие»

На Одесщину прилетели краснокнижные птицы, имеющие статус «исчезающие»

Тузловские лиманы как магнит притягивают к себе необычных для нашего региона птиц. В этот раз над лиманами летает небольшая стая кудрявых пеликанов.

Об этом написал на facebook-странице экоактивист и исследователь Иван Русев.

Ученый рассказал, что после мощного зимнего шторма на Тузловских лиманах передвигаются невероятные стаи птиц. И одна небольшая из них – всего несколько особей – это кудрявые пеликаны.

кучеряві пелікани

Они более выносливы, чем родственники — розовые, и могут переносить температуры около 0°C. Птица по размерам большая. В полете размах его крыльев достигает около 320 см.

Эта птица невероятна и ее появление так удивляет, потому что она очень редка и занесена в Красный список Международного союза охраны природы со статусом «уязвимый». Также птица занесена в Красную книгу Украины в статусе «исчезающая» и охраняется рядом международных конвенций.

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кучеряві пелікани

Его питание зависит от наличия видов рыб, пригодных для пеликана.

Как сообщил Иван Русев, на водоемах Нацпарка пеликаны питаются плотвой, красноперкой, карасем и карпом. Размер его добычи достигает от 5 до 30 см. А ради еды могут преодолевать расстояния до 50 км.

Пеликаны, как и многие другие птицы, очень страдают от гула шахедов и мощного шума, который их сопровождает. Но сегодня, невзирая на ужасные последствия от рашистов для людей и дикой природы, все-таки природа восстановится, —

уверен учёный.

Фото: facebook-страница Ивана Русева

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Редакция ПРОФИЛЬ

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