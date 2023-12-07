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Пережили циклон, але втекли від холодів: куди поділась зграя фламінго з Одещини

Пережили циклон, але втекли від холодів: куди поділась зграя фламінго з Одещини

Зграя фламінго, яка прижилася на берегах Тузлівських лиманів, кілька днів тому залишила Одещину та полетіла південніше – до Болгарії.

Про це повідомив науковець Іван Русєв.

Дослідник розказав, що циклон, який був наприкінці листопада, не налякав фламінго, але урізноманітнив їхній раціон.

Але холоди, які прийшли до області змусили птахів покинути насиджені місця та відправитись шукати тепліший клімат.

За словами Івана Русєва, йому румунські колеги повідомили, що велику зграю птахів бачили прольотом через Румунію у бік Болгарії. А молодих птахів бачили уже болгарські дослідники на озері Шабла. Розпізнали птахів за кільцем, яке поставили птахам в Україні у вересні цього року.

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Як нагадав Іван Русєв, тоді проходили зйомки проєкту “Світ навиворіт” з Дмитром Комаровим. А вже завтра, 8 грудня, о 20:30 українські глядачі зможуть побачити у документальному фільмі як це відбувалося.

фламінго

Також науковець повідомив, що один з молодих птахів упав біля Стенцівсько-Жебриянівських плавнів між с. Приморським та м. Вилковим. Птаха вдалося виловити в каналі. Інакше він або замерз би, або його з’їли б хижаки.

фламінго

Обкільцьованого птаха передадуть до Одеського зоопарку, де він перезимує серед своїх родичів. А навесні його повернуть в дику природу на Тузлівські лимани.

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