На Одещині знайшли вбитими жінку та її 7-річну доньку: кого підозрюють у злочині (відео)

За інформацією обласного управління поліції, тіла 38-річної жінки та її 7-річної дочки з ознаками насильницької смерті знайшли сьогодні вранці, 6 квітня, в будинку, де вони жили.

На місце події прибули поліцейські, слідчі, спеціалісти пересувної поліцейської криміналістичної лабораторії, поліцейські-кінологи, працівники Любашівської окружної прокуратури та інші оперативні служби.

Правоохоронці працюють на місці злочину, збирають докази, встановлюють усі обставини.

У поліції повідомили, що особу підозрюваного вбивство вже встановлено, з ним працюють слідчі.

За неофіційною інформацією, у скоєнні злочину підозрюють 16-річного сина загиблої. Стало відомо, що у сім’ї часто відбувалися сварки.

Як пише з посиланням на свої джерела видання «Думська», в день трагедії підліток прийшов додому п’яним, і у нього стався черговий конфлікт із матір’ю, під час якого він схопив ніж і зарізав її, а потім і молодшу сестру, яка все це побачила.

Деякі телеграм-канали пишуть, що після вбивства хлопець зґвалтував тіло матері, але офіційного підтвердження цього факту немає – зараз проводяться експертизи.

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