Новини Одеси та Одеської області

На Одещині зловили паліїв авто поліцейських (відео)

На Одещині зловили паліїв авто поліцейських (відео)

На Одещині поліцейські затримали двох молодих людей, які на замовлення куратора підпалили поліцейський автомобіль.

Про це повідомили у прес-службі обласного управління поліції.

За інформацією правоохоронців, цієї ночі в місті Роздільне молоді люди облили легкозаймистою рідиною та підпалили службовий автомобіль поліцейських, припаркований на стоянці біля адміністративної будівлі. Пожежу одразу виявили та загасили співробітники поліції. Люди не постраждали.

І вже за годину поліцейські встановили особи паліїв – ними виявилися двоє односельців із Роздільнянської громади. З’ясувалося, що з 19-річним хлопцем зв’язався в одному з месенджерів невідомий куратор і запропонував йому за винагороду спалити спецтранспорт поліції. Такі відео потім у російських медіа видаються як дії нібито підпілля та покликані дискредитувати Сили безпеки та оборони України, до яких входить і Національна поліція. Юнак ніде не вчиться і не працює, тому на пропозицію одразу погодився та підшукав собі серед знайомих 17-річного спільника.

Вони придбали пально-мастильні матеріали, розвідали обстановку біля паркування та автомобіля, а вночі зробили підпал, який зняли на відео як доказ виконаної на замовлення роботи.

«Відеозвіт» хлопці відправили так званому куратору, від якого чекали винагороди, яку, втім, так і не отримали. Водночас, їх затримали поліцейські.

З місця події та у молодих людей поліцейські вилучили пляшки з легкозаймистою рідиною, телефони та інші речові докази.

Правопорушників затримали та повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (підпал автомобіля, скоєний за попередньою змовою групою осіб), їм загрожує до 10 років ув’язнення.

Слідство триває.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk