На Одещині зловили паліїв авто поліцейських (відео)

Про це повідомили у прес-службі обласного управління поліції.

За інформацією правоохоронців, цієї ночі в місті Роздільне молоді люди облили легкозаймистою рідиною та підпалили службовий автомобіль поліцейських, припаркований на стоянці біля адміністративної будівлі. Пожежу одразу виявили та загасили співробітники поліції. Люди не постраждали.

І вже за годину поліцейські встановили особи паліїв – ними виявилися двоє односельців із Роздільнянської громади. З’ясувалося, що з 19-річним хлопцем зв’язався в одному з месенджерів невідомий куратор і запропонував йому за винагороду спалити спецтранспорт поліції. Такі відео потім у російських медіа видаються як дії нібито підпілля та покликані дискредитувати Сили безпеки та оборони України, до яких входить і Національна поліція. Юнак ніде не вчиться і не працює, тому на пропозицію одразу погодився та підшукав собі серед знайомих 17-річного спільника.

Вони придбали пально-мастильні матеріали, розвідали обстановку біля паркування та автомобіля, а вночі зробили підпал, який зняли на відео як доказ виконаної на замовлення роботи.

«Відеозвіт» хлопці відправили так званому куратору, від якого чекали винагороди, яку, втім, так і не отримали. Водночас, їх затримали поліцейські.

З місця події та у молодих людей поліцейські вилучили пляшки з легкозаймистою рідиною, телефони та інші речові докази.

Правопорушників затримали та повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (підпал автомобіля, скоєний за попередньою змовою групою осіб), їм загрожує до 10 років ув’язнення.

Слідство триває.