Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области поймали поджигателей авто полицейских (видео)

В Одесской области поймали поджигателей авто полицейских (видео)

В Одесской области полицейские задержали двух молодых людей, которые по заказу «куратора» подожгли полицейский автомобиль.

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления полиции.

По информации правоохранителей, этой ночью в городе Раздельное молодые люди облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли служебный автомобиль полицейских, припаркованный на стоянке возле административного здания. Пожар сразу обнаружили и потушили сотрудники полиции. Люди не пострадали.

И уже через час полицейские установили личности поджигателей – ими оказались двое односельчан из Раздельнянской громады. Выяснилось, что с 19-летним парнем связался в одном из мессенджеров неизвестный «куратор» и предложил ему за вознаграждение сжечь спецтранспорт полиции. Такие видео затем в российских медиа выдаются как действия якобы подполья и призваны дискредитировать Силы безопасности и обороны Украины, в которые входит и Национальная полиция. Юноша нигде не учится и не работает, поэтому на предложение сразу согласился и подыскал себе среди знакомых 17-летнего сообщника.

Они приобрели горюче-смазочные материалы, разведали обстановку возле парковки и автомобиля, а ночью совершили поджог, который сняли на видео как доказательство выполненной по заказу работы.

«Видеоотчет» парни отправили так называемому куратору, от которого ожидали вознаграждения, которого, впрочем, так и не получили. В то же время их задержали полицейские.

С места происшествия и у молодых людей полицейские изъяли бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью, телефоны и другие вещественные доказательства.

Правонарушителей задержали и сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (поджог автомобиля, совершенный по предварительному сговору группой лиц), им грозит до 10 лет тюрьмы.

Следствие продолжается.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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