Під Одесою застрелили бізнесмена – його формування допомагало ТЦК «пакувати» чоловіків

За даними обласного управління поліції, тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями виявили на узбіччі дороги у передмісті Одеси.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини стрілянини та загибелі чоловіка та шукають вбивцю. Відкрито провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. (умисне вбивство).

Більше подробиць у поліції не повідомляють, тоді як місцеві Телеграм-канали пишуть, що відкриту «Теслу» із включеною аварійною сигналізацією, а поряд з нею – труп 50-річного чоловіка із простріленою головою та спиною знайшли увечері 18 жовтня на Старолюстдорфській дорозі, між Червоним Хутором та селищем Таїрове.

А одеська журналістка Ірина Гриб розповіла, що вбитий – бізнесмен Геннадій Бейбутян, власник бізнесу з продажу та обслуговування автомобілів, голова дачного кооперативу «Лагуна».

«Тіло з кількома вогнепальними пораненнями виявлено біля його автомобіля на узбіччі. Слідство відпрацьовує кілька версій, серед яких вбивство на замовлення і можливий конфлікт на дорозі»,

– пише вона у своєму Телеграм-каналі.

За даними ЗМІ, Геннадій Бейбутян вважається власником компаній «Автотех», «Автошлях Південь» та СК «Житлосервіс», а також головою кооперативу «Лагуна» та громадського формування «Підрозділ сприяння правоохоронним органам» – це саме формування, яке патрулює місто спільно з поліцією під час комендантської години та спільно з ТЦК проводить рейди на вулицях та «бусифікує» чоловіків.

Примітно, що Бейбутян очолив це формування після низки скандалів.

«Згідно з даними Центру публічних розслідувань, у лютому 2024 року представник даного громадського формування вибив вікно в автомобілі одесита, який знімав блокпост на Люстдорфській дорозі. Згодом у ТЦК та поліції заявили, що не мають до цього відношення, а сторони приватно з’ясували стосунки.

Крім того, організація фігурувала у корупційному розслідуванні про видачу своїх посвідчень за гроші. Наприкінці вересня цього року заступника голови формування затримали за допомогу військовозобов’язаним в ухиленні від мобілізації. Слідство вважає, що за гроші він обіцяв оформити посвідчення працівника громадського формування, члени якого мають броню від мобілізації»,

– повідомляє із цього приводу видання «Думська».

А три роки тому, у вересні 2021 року, Бейбутян фігурував у скандалі про незаконне захоплення влади в кооперативі «Лагуна» та напад на журналістів, які приїхали висвітлювати цю тему.