Новини Одеси та Одеської області

На Одещині виявили “завезений” випадок захворювання на кір у дитини

На Одещині виявили “завезений” випадок захворювання на кір у дитини

В Одеській області загострилася епідемічна ситуація з кору. В Ізмаїлі захворіла чотирирічна раніше вакцинована дівчинка.

Про це повідомили в Ізмаїльській районній держадміністрації.

Дівчинка нещодавно разом із матір’ю повернулася з Європи і побувала в Румунії, де оголошено загальнонаціональну епідемію кору після того, як кількість зареєстрованих випадків перевищила 2 тис. Також повідомлялося про смерть семимісячного немовляти.

“Перебувала протягом місяця за кордоном і перетинала кордон із Румунією, в автобусі, в якому було багато пасажирів із Румунії. Зараз дитина перебуває на лікуванні”, – розповіли в райадміністрації.

Читайте також: Україні загрожує епідемія небезпечної хвороби

Згідно з алгоритмом за підозри на кір кров хворого для лабораторного підтвердження відбирають на 4-5 день від появи висипу, тож лабораторні дослідження у вірусологічній лабораторії поки що тривають.

На засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 29 січня обговорили необхідність запровадження протиепідемічних заходів в Ізмаїльському районі.

На думку епідеміологів, ситуація викликає побоювання, оскільки рівень охоплення дітей плановою вакцинацією в районі низький.

“Такий стан охоплення щепленнями та наявність завезених випадків кору створюють реальний ризик поширення інфекції, особливо в організованих дитячих колективах”, – зазначили в РДА.

Комісія вирішила:

  • провести комплекс профілактичних та протиепідемічних заходів у районі з метою локалізації ліквідації спалаху захворювань на кір;
  • спільно з керівниками дитячих закладів усіх форм власності забезпечити допуск до очної форми навчання дітей, які мають щеплення проти кору відповідно до Календаря щеплень;
  • проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед вірян з метою профілактики інфекційних захворювань, зокрема кору;
  • проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення щодо небезпеки захворюваності на кір.

Нагадаємо, в Одесі за останній місяць зареєстровано чотири лабораторно підтверджених випадки захворювання на кір, із них один – завезений із Румунії. З 4 хворих на кір дітей – троє відвідували приватні навчальні заклади і були не щеплені проти кору.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати