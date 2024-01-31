На Одещині виявили “завезений” випадок захворювання на кір у дитини

Про це повідомили в Ізмаїльській районній держадміністрації.

Дівчинка нещодавно разом із матір’ю повернулася з Європи і побувала в Румунії, де оголошено загальнонаціональну епідемію кору після того, як кількість зареєстрованих випадків перевищила 2 тис. Також повідомлялося про смерть семимісячного немовляти.

“Перебувала протягом місяця за кордоном і перетинала кордон із Румунією, в автобусі, в якому було багато пасажирів із Румунії. Зараз дитина перебуває на лікуванні”, – розповіли в райадміністрації.

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Згідно з алгоритмом за підозри на кір кров хворого для лабораторного підтвердження відбирають на 4-5 день від появи висипу, тож лабораторні дослідження у вірусологічній лабораторії поки що тривають.

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На засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 29 січня обговорили необхідність запровадження протиепідемічних заходів в Ізмаїльському районі.

На думку епідеміологів, ситуація викликає побоювання, оскільки рівень охоплення дітей плановою вакцинацією в районі низький.

“Такий стан охоплення щепленнями та наявність завезених випадків кору створюють реальний ризик поширення інфекції, особливо в організованих дитячих колективах”, – зазначили в РДА.

Комісія вирішила:

провести комплекс профілактичних та протиепідемічних заходів у районі з метою локалізації ліквідації спалаху захворювань на кір;

спільно з керівниками дитячих закладів усіх форм власності забезпечити допуск до очної форми навчання дітей, які мають щеплення проти кору відповідно до Календаря щеплень;

проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед вірян з метою профілактики інфекційних захворювань, зокрема кору;

проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення щодо небезпеки захворюваності на кір.

Нагадаємо, в Одесі за останній місяць зареєстровано чотири лабораторно підтверджених випадки захворювання на кір, із них один – завезений із Румунії. З 4 хворих на кір дітей – троє відвідували приватні навчальні заклади і були не щеплені проти кору.

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