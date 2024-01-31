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На Одесщине выявили «завезенный» случай заболевания корью у ребенка

На Одесщине выявили «завезенный» случай заболевания корью у ребенка

В Одесской области обострилась эпидемическая ситуация по кори. В Измаиле заболела четырехлетняя ранее вакцинированная девочка.

Об этом сообщили в Измаильской районной госадминистрации.

Девочка недавно вместе с матерью вернулась из Европы и побывала в Румынии, где объявлена общенациональная эпидемия кори после того, как число зарегистрированных случаев превысило 2 тыс. Также сообщалось о смерти семимесячного младенца.

«Находилась в течение месяца за границей и пересекала границу с Румынией, в автобусе, в котором было много пассажиров из Румынии. Сейчас ребенок находится на лечении», — рассказали в райадминистрации.

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Согласно алгоритму при подозрении на корь кровь больного для лабораторного подтверждения отбирается на 4-5 день от появления сыпи, поэтому лабораторные исследования в вирусологической лаборатории пока продолжаются.

На заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 29 января обсудили необходимость введения противоэпидемических мер в Измаильском районе.

По мнению эпидемиологов, ситуация вызывает опасения, поскольку уровень охвата детей плановой вакцинацией в районе низкий.

«Такое состояние охвата прививками и наличие завозных случаев кори создают реальный риск распространения инфекции, особенно в организованных детских коллективах», — отметили в РГА.⠀

Комиссия решила:

  • провести комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий в районе с целью локализации ликвидации вспышки заболеваний корью;
  • совместно с руководителями детских учреждений всех форм собственности обеспечить допуск к очной форме обучения детей, имеющих прививки против кори в соответствии с Календарем прививок;
  • проводить информационно-разъяснительную работу среди верующих с целью профилактики инфекционных заболеваний, в частности кори;
  • проводить информационно-разъяснительную работу среди населения об опасности заболеваемости корью.

Напомним, в Одессе за последний месяц зарегистрировано четыре лабораторно подтвержденных случая заболевания кори, из них один — завозной из Румынии. Из 4 заболевших корью детей — трое посещали частные учебные заведения и были не привиты против кори.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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