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Зграї шакалів та вовків на Одещині: мисливці почали відстріл

Зграї шакалів та вовків на Одещині: мисливці почали відстріл

За два роки війни через заборону полювання в регіоні значно зросла популяція м’ясоїдних хижаків. А ще із зони бойових дій у наші краї перекочували зграї шакалів та вовків.

Налякана звірина селиться дедалі ближче до людських жител, де можна безкарно поласувати птицею та дрібною живністю. Окрім цього, почастішали випадки захворювання на сказ домашніх тварин. 

Наказом обласної військової адміністрації та оперативного угруповання військ «Дунай» задля врегулювання популяції хижих тварин мисливцям впродовж лютого дозволений відстріл хижих хутрових м’ясоїдних тварин в межах мисливських угідь Одеської області.

Ясенівські мисливці

На Любашівщині група з десятка мисливців на чолі з керівником місцевої спільноти мисливців і рибалок, ветераном російсько-української війни Сергієм Курдванівським у свій перший вихід здобула чимало лисиць та кілька шакалів. Ймовірно, остання здобич — «біженці» з Херсонщини. 

Менш вдалим було полювання ясенівських мисливців, які шукали здобич за встановленим маршрутом. Коли ж вони торували шлях полями та лісопосадками, лиси вільно бігали селом або ховалися у кодимських плавнях. 

Мисливський сезон триватиме до кінця місяця і проводиться в межах закону та з урахуванням екологічних аспектів для збереження різноманітності природи.

Юрій Федорчук
Юрій Федорчук ПРОФІЛЬ

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