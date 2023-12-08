В Одесі охоронець до смерті “перевиховав” нічного гостя

Подробиці розповіли у Головному управлінні поліції на Одещині.

Правоохоронці встановили, що охоронець впустив місцевого чоловіка до приміщення автостанції переночувати, а вранці з’ясувалося, що зникла скринька з пожертвуваннями громадян та виторг із туалету. Нічний гість теж зник, тож підозра в крадіжці впала на нього.

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Співробітники охорони розшукали чоловіка і, повідомивши про це до поліції, повели його до підвального приміщення автостанції. Там один із охоронців вирішив перевиховати «злодія». Він жорстоко побив чоловіка, ще й прищемив дверима пальці руки.

Правоохоронці, які приїхали на виклик, побачивши важкий стан чоловіка, викликали медиків. Поки потерпілого з розривами печінки, підшлункової залози, переломом ребра та крововиливом у черевну порожнину везли до лікарні, він помер. Точну причину смерті буде встановлено за результатами судово-медичної експертизи.

Охоронцю повідомили його про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Згідно із чинним законодавством, правопорушнику загрожує до десяти років позбавлення волі.