Вбив та сам викликав поліцію: жорстоке вбивство на Одещині через ревнощі

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

Як розказали правоохоронці, злочин стався 16 грудню в одному з приватних будинків міста Ананьїв.

Поліцію викликав на місце злочину сам правопорушник. За його словами, конфлікт виник під час розпиття алкоголю на ґрунті ревнощів.

Чоловікові не сподобалось як себе вела його співмешканка, за що він побив її по голові металевим совком, кулаками. А коли вона вже впала – бив ногами.

Жінка від завданих ударів померла на місці до приїзду карети “швидкої”.

За попередніми висновками фахівців, причиною смерті стали отримані травми – переломи кісток черепа, щелепи, носа, численні забої голови.

Чоловікові вже повідомили про підозру у вбивстві. Наразі він знаходиться під вартою. Проводяться експертизи щодо його осудності.

За вчинений злочин йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Наразі слідство триває.