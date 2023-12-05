Під Одесою затримали двох ґвалтівників: хто постраждав

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 32-річний мешканець Одеського району проживаючи у цивільному шлюбі з матір’ю потерпілої та маючи з нею спільну дитину, у вересні цього року в будинку зґвалтував 16-річну падчерку.

Користуючись фізичною перевагою, зловмисник залякав жертву. Проте дівчинка розповіла матері про його злочинні дії та звернулася до правоохоронних органів.

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Ювенальні прокурори Біляївської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої за ч. 3 ст. 152 КК України.

23-річного одесита підозрюють у зґвалтуванні неповнолітнього та пограбуванні за ч. 3 ст. 152, ч. 4 ст. 186 КК України.

Слідством встановлено, що підозрюваний у вересні поточного року в одному з сіл Одеського району підійшов ззаду до 17-річної дівчини, яка проходила вулицею, схопив двома руками за шию, повалив на землю і почав душити.

Дівчина плакала, благала і чинила опір. Але чоловік, застосувавши фізичну силу, вчинив насильство. А потім, скориставшись розгубленим станом дівчини, забрав її телефон.

До суду підозрювані перебувають під вартою.

Раніше “Одеське Життя” розповідало, як виховувати дитину, щоб вона не стала насильником або жертвою сексуального насильства.