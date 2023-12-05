Новини Одеси та Одеської області

Під Одесою затримали двох ґвалтівників: хто постраждав

Під Одесою затримали двох ґвалтівників: хто постраждав

На Одещині затримали чоловіків 32 та 23 років, підозрюваних у зґвалтуванні неповнолітніх дівчаток. Їх ув’язнили. На кривдників очікує суд та роки ув’язнення.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 32-річний мешканець Одеського району проживаючи у цивільному шлюбі з матір’ю потерпілої та маючи з нею спільну дитину, у вересні цього року в будинку зґвалтував 16-річну падчерку.

Користуючись фізичною перевагою, зловмисник залякав жертву. Проте дівчинка розповіла матері про його злочинні дії та звернулася до правоохоронних органів.

Читайте також: Насилував малолітню дівчинку і знімав це на відео: на Одещині судитимуть хлопця

Ювенальні прокурори Біляївської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої за ч. 3 ст. 152 КК України.

23-річного одесита підозрюють у зґвалтуванні неповнолітнього та пограбуванні за ч. 3 ст. 152, ч. 4 ст. 186 КК України.

Слідством встановлено, що підозрюваний у вересні поточного року в одному з сіл Одеського району підійшов ззаду до 17-річної дівчини, яка проходила вулицею, схопив двома руками за шию, повалив на землю і почав душити.

Дівчина плакала, благала і чинила опір. Але чоловік, застосувавши фізичну силу, вчинив насильство. А потім, скориставшись розгубленим станом дівчини, забрав її телефон.

До суду підозрювані перебувають під вартою.

Раніше “Одеське Життя” розповідало, як виховувати дитину, щоб вона не стала насильником або жертвою сексуального насильства.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати