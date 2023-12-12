В Одесі таксист зґвалтував пасажирку: подробиці

Аби доїхати додому після роботи, одеситка викликала таксі через мобільний додаток. А таксист, що приїхав, обманним шляхом вивіз її за місто, де й зґвалтував та пограбував. Зловмисника затримали.
Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.
Як повідомили правоохоронці, після того, як жінка викликала таксі, аби доїхати додому після роботи, таксист їй передзвонив та запропонував дещо змінити маршрут, бо йому нібито необхідно заїхати у справах до себе додому.
Одеситка погодилася. А таксист вивіз її за місто та погрожуючи ножем, зґвалтував. Окрім того, він забрав від неї гроші у сумі близько 8 тисяч гривень. А щоб жінка не могла нікуди подзвонити та попросити допомоги, він з її телефону дістав та викинув сім-картки.
Без зв’язку та грошей він залишив її за межами містами й втік з місця злочину.
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Жінка самостійно дісталася додому і розповіла близьким про злочин, який над нею скоїли. Рідні одразу звернулися до поліції.
Поліцейським вдалося вже наступного дня встановити особу зловмисника. Ним виявися раніше судимий за розбійний напад та заволодіння транспортним засобом житель Одеського району.
Під час проведених обшуків у нього виявили ніж та частину коштів, які він викрав у потерпілої, інші встиг витратити.
За зґвалтування та пограбування максимальне покарання для зловмисника – до 10 років позбавлення волі.
Фото ілюстративне