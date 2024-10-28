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На Одещині створять новий індустріальний парк: що в ньому буде

На Одещині створять новий індустріальний парк: що в ньому буде

На півдні Одеської області планується створення індустріального парку під назвою «Дунайська воднева долина». У межах проєкту передбачено виробництво «зеленого» водню — екологічно чистого палива, яке може стати перспективною енергетичною альтернативою для регіону. Про це повідомили в Агенції регіонального розвитку Одеської області.

За інформацією агенції, проєкт складається з п’яти черг будівництва та розрахований на 10 років.

Загальний обсяг капіталовкладень має скласти 14 мільярдів євро, які надійдуть від приватних інвесторів з України та Німеччини. Крім того, передбачається залучення фінансування з боку федерального уряду Німеччини та уряду федеральної землі Баварія. Підписання відповідних угод заплановано на листопад у Мюнхені.

Південну частину Одещини визначили найоптимальнішою для реалізації проєкту завдяки сприятливим кліматичним умовам. На думку експертів, велика кількість сонячних днів, сильні вітри та наявність водойм роблять цей регіон ідеальним для виробництва водню з використанням відновлювальних джерел енергії.

Перші кроки з реалізації проєкту заплановані на листопад цього року.

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