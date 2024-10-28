На Одещині створять новий індустріальний парк: що в ньому буде

За інформацією агенції, проєкт складається з п’яти черг будівництва та розрахований на 10 років.

Загальний обсяг капіталовкладень має скласти 14 мільярдів євро, які надійдуть від приватних інвесторів з України та Німеччини. Крім того, передбачається залучення фінансування з боку федерального уряду Німеччини та уряду федеральної землі Баварія. Підписання відповідних угод заплановано на листопад у Мюнхені.

Південну частину Одещини визначили найоптимальнішою для реалізації проєкту завдяки сприятливим кліматичним умовам. На думку експертів, велика кількість сонячних днів, сильні вітри та наявність водойм роблять цей регіон ідеальним для виробництва водню з використанням відновлювальних джерел енергії.

Перші кроки з реалізації проєкту заплановані на листопад цього року.

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