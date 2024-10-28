Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области создадут новый индустриальный парк: что в нем будет

В Одесской области создадут новый индустриальный парк: что в нем будет

На юге Одесской области планируется создание индустриального парка под названием «Дунайская водородная долина» . В рамках проекта предусмотрено производство «зеленого» водорода — экологически чистого топлива, которое может стать перспективной энергетической альтернативой для региона. Об этом сообщили в Агентстве регионального развития Одесской области.

По информации агентства, проект состоит из пяти очередей строительства и рассчитан на 10 лет.

Общий объем капиталовложений должен составить 14 миллиардов евро, которые поступят от частных инвесторов из Украины и Германии. Кроме того, предполагается привлечение финансирования со стороны федерального правительства Германии и правительства федеральной земли Бавария. Подписание соответствующих соглашений запланировано на ноябрь в Мюнхене.

Южную часть Одесской области определили оптимальной для реализации проекта благодаря благоприятным климатическим условиям. По мнению экспертов, большое количество солнечных дней, сильные ветры и наличие водоемов делают этот регион идеальным для производства водорода с использованием возобновляемых источников энергии.

Первые шаги по реализации проекта запланированы на ноябрь этого года.

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