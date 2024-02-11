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На Одещині сталася ДТП, яка може бути лише у селі

На Одещині сталася ДТП, яка може бути лише у селі

Трохи курйозна ДТП сталася днями на Одещині, між населеними пунктами Сарата та Новоселівка: підліток на мотоциклі отримав травми, врізавшись у підводу.

За даними обласного управління поліції, 14-річний хлопець, не маючи прав водія, але тим не менш, явно горячи бажанням покататися на залізному коні, що належить його батькам, у результаті не зміг розминутися з підводою, на якій у попутному напрямку їхали чоловік і жінка .

Підсумок поїздки виявився сумним для юнака: він потрапив до лікарні, де у нього діагностували переломи стегна, а також рук і ніг.

Жінка та чоловік, які перебували на візку, не постраждали. Про стан живого коня у поліції не повідомляють. Залишається сподіватися, що з ним усе гаразд.

Наразі правоохоронці з’ясовують, чи не був підліток п’яний у момент скоєння ДТП. Мотоцикл відправили на штрафмайданчик.

Обставини ДТП встановлюються, триває слідство.

Зазначимо, що це далеко не перша ДТП за участю підлітка на мотоциклі. Так, у листопаді минулого року в Ізмаїльському районі 15-річний підліток, катаючись на подарованому батьковому мотоциклі, збив жінку й влетів у стіну магазину. Але ця історія закінчилася трагічніше: юнак загинув, а його пасажира та жінку госпіталізували.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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