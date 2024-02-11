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В Одесской области произошло ДТП, которое может быть только в селе

В Одесской области произошло ДТП, которое может быть только в селе

Немного курьезное ДТП случилось на днях в Одесской области, между населенными пунктами Сарата и Новоселовка: подросток на мотоцикле получил травмы, врезавшись в подводу.

По данным областного управления полиции, 14-летний парень, не имея водительских прав, но тем не менее, явно горя желанием прокатиться на железном коне, принадлежащем его родителям, в итоге не смог разминуться с подводой, на которой в попутном направлении ехали мужчина и женщина.

Итог поездки оказался печальным для юноши: он угодил в больницу, где врачи диагностировали у него переломы бедра, а также рук и ног.

Женщина и мужчина, находившиеся на повозке, не пострадали. О состоянии живого коня в полиции не сообщают. Остается надеяться, что с ним все в порядке.

Сейчас правоохранители выясняют, не был ли подросток пьян в момент совершения ДТП. Мотоцикл отправили на штрафплощадку.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, идет следствие.

Отметим, что это далеко не перывое ДТП с участием подростка на мотоцикле. Так, в ноябре прошлого года в Измаильском районе 15-летрний подросток, катаясь на подаренном отцом мотоцикле, сбил женщину и влетел в стену магазина. Но эта история закончилась более трагично: юноша погиб, а его пассажира и женщину госпитализировали.

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Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

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