На Одещині справи браконьєрів довели до суду: який їм винесли вирок

На Одещині справи браконьєрів довели до суду: який їм винесли вирок

В Одеській області три кримінальні справи щодо браконьєрів довели до суду, внаслідок чого рибалки мають відшкодувати державі понад 850 тисяч гривень.

Про це повідомили в Одеському рибоохоронному патрулі.

І рибоохоронний патруль, і поліція Одеської області постійно повідомляють про рибалок-порушників і штрафи, які їм загрожують за незаконний вилов риби. А інша рутинна робота, коли після виявлення правопорушень відкривають кримінальні провадження, збирають і передають матеріали до суду, залишається за лаштунками.

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“Результатом такого кропіткого процесу тільки в травні стали три доведені до логічного завершення судові справи, які вже набрали законної сили. Усі вони стосуються незаконного вилову водних біоресурсів”, – зазначили в патрулі.

За вироками судів порушники мають відшкодувати державі завдані збитки на загальну суму понад 850 тисяч гривень.

суд

Зазначимо, стаття, за якою було відкрито всі три кримінальні провадження, крім відшкодування збитків, передбачає покарання у вигляді обмеження волі та конфіскацію речових доказів.

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У рибоохоронному патрулі нагадують, що відповідно до Правил любительського рибальства, рибальство дозволяється здійснювати рибалкам безоплатно в порядку загального використання водних біоресурсів для особистих потреб за нормами вилову дозволених видів водних біоресурсів на одного рибалку на добу.

риболовля

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