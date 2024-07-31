На Одещині справи браконьєрів довели до суду: який їм винесли вирок

Про це повідомили в Одеському рибоохоронному патрулі.

І рибоохоронний патруль, і поліція Одеської області постійно повідомляють про рибалок-порушників і штрафи, які їм загрожують за незаконний вилов риби. А інша рутинна робота, коли після виявлення правопорушень відкривають кримінальні провадження, збирають і передають матеріали до суду, залишається за лаштунками.

“Результатом такого кропіткого процесу тільки в травні стали три доведені до логічного завершення судові справи, які вже набрали законної сили. Усі вони стосуються незаконного вилову водних біоресурсів”, – зазначили в патрулі.

За вироками судів порушники мають відшкодувати державі завдані збитки на загальну суму понад 850 тисяч гривень.

Зазначимо, стаття, за якою було відкрито всі три кримінальні провадження, крім відшкодування збитків, передбачає покарання у вигляді обмеження волі та конфіскацію речових доказів.

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У рибоохоронному патрулі нагадують, що відповідно до Правил любительського рибальства, рибальство дозволяється здійснювати рибалкам безоплатно в порядку загального використання водних біоресурсів для особистих потреб за нормами вилову дозволених видів водних біоресурсів на одного рибалку на добу.