Одеський “рибоохоронець” щомісяця отримував від рибалок третину мільйона гривень

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

За даними слідства, інспектор Одеського рибпатруля отримав 22 тис грн хабара від рибалки, якому загрожувала адміністративна відповідальність за незаконний вилов риби у Дністровському лимані.

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Також встановлено, що ділок встановив щотижневу таксу для рибалок: 4 тисячі грн за лов риби та 2 тисячі грн – за лов раків.

За ці кошти він обіцяв забезпечити безперешкодну рибалку та запевняв у своїй здатності за необхідності вирішити будь-яке питання з інспекторами рибоохорони, посадовими особами Нижньодністровського національного парку та Державної екоінспекції.

Загалом сума місячного прибутку інспектора «за дахування» незаконного вилову риби та раків на Дністровському лимані сягала 360 тисяч гривень.

Чоловіка затримали безпосередньо після отримання чергового траншу.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави.