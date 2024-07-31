В Одесской области дела браконьеров довели до суда: какой им вынесли приговор

В Одесской области дела браконьеров довели до суда: какой им вынесли приговор

В Одесской области три уголовных дела в отношении браконьеров довели до суда, в результате чего рыбаки должны возместить государству более 850 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Одесском рыбоохранном патруле.

И рыбоохранный патруль и полиция Одесской области постоянно сообщают о рыбаках-нарушителях и штрафах, которые им грозят за незаконный вылов рыбы. А другая рутинная работа, когда после выявления правонарушений открываются уголовные производства, собираются и передаются материалы в суд, остается за кулисами.

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«Результатом такого кропотливого процесса только в мае стали три доведенные до логического завершения судебные дела, которые уже вступили в законную силу. Все они касаются незаконного вылова водных биоресурсов», — отметили в патруле.

По приговорам судов нарушители должны возместить государству причиненный ущерб на общую сумму более 850 тысяч гривен.

суд

Отметим, статья, по которой были открыты все три уголовных производства, кроме возмещения убытков, предусматривает наказание в виде ограничения свободы и конфискацию вещественных доказательств.

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В рыбоохранном патруле напоминают, что в соответствии с Правилами любительского рыболовства, рыболовство разрешается осуществлять рыбакам бесплатно в порядке общего использования водных биоресурсов для личных нужд по нормам вылова разрешенных видов водных биоресурсов на одного рыбака в сутки.

рыбалка

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