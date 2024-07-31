В Одесской области дела браконьеров довели до суда: какой им вынесли приговор

В Одесской области три уголовных дела в отношении браконьеров довели до суда, в результате чего рыбаки должны возместить государству более 850 тысяч гривен.
Об этом сообщили в Одесском рыбоохранном патруле.
И рыбоохранный патруль и полиция Одесской области постоянно сообщают о рыбаках-нарушителях и штрафах, которые им грозят за незаконный вылов рыбы. А другая рутинная работа, когда после выявления правонарушений открываются уголовные производства, собираются и передаются материалы в суд, остается за кулисами.
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«Результатом такого кропотливого процесса только в мае стали три доведенные до логического завершения судебные дела, которые уже вступили в законную силу. Все они касаются незаконного вылова водных биоресурсов», — отметили в патруле.
По приговорам судов нарушители должны возместить государству причиненный ущерб на общую сумму более 850 тысяч гривен.
Отметим, статья, по которой были открыты все три уголовных производства, кроме возмещения убытков, предусматривает наказание в виде ограничения свободы и конфискацию вещественных доказательств.
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В рыбоохранном патруле напоминают, что в соответствии с Правилами любительского рыболовства, рыболовство разрешается осуществлять рыбакам бесплатно в порядке общего использования водных биоресурсов для личных нужд по нормам вылова разрешенных видов водных биоресурсов на одного рыбака в сутки.