В Одесской области дела браконьеров довели до суда: какой им вынесли приговор

Об этом сообщили в Одесском рыбоохранном патруле.

И рыбоохранный патруль и полиция Одесской области постоянно сообщают о рыбаках-нарушителях и штрафах, которые им грозят за незаконный вылов рыбы. А другая рутинная работа, когда после выявления правонарушений открываются уголовные производства, собираются и передаются материалы в суд, остается за кулисами.

«Результатом такого кропотливого процесса только в мае стали три доведенные до логического завершения судебные дела, которые уже вступили в законную силу. Все они касаются незаконного вылова водных биоресурсов», — отметили в патруле.

По приговорам судов нарушители должны возместить государству причиненный ущерб на общую сумму более 850 тысяч гривен.

Отметим, статья, по которой были открыты все три уголовных производства, кроме возмещения убытков, предусматривает наказание в виде ограничения свободы и конфискацию вещественных доказательств.

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В рыбоохранном патруле напоминают, что в соответствии с Правилами любительского рыболовства, рыболовство разрешается осуществлять рыбакам бесплатно в порядке общего использования водных биоресурсов для личных нужд по нормам вылова разрешенных видов водных биоресурсов на одного рыбака в сутки.