Підліток зарізав матір і сестру: стали відомі шокуючі подробиці вбивства в Одеській області

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Трагедія сталася 6 квітня. Про трагедію повідомив 11-річний хлопчик, який, прийшовши додому, виявив мертвими свою маму і молодшу сестричку.

Правоохоронці, які прибули на виклик, виявили тіла 38-річної жінки та 7-річної дівчинки зі слідами тілесних ушкоджень. Попередньо, обидві жертви померли на місці від гострої крововтрати та ножових поранень.

Слідчі встановили причетність до злочину старшого, 16-річного, сина покійниці. Його оперативники розшукали на вулиці міста під час прогулянки.

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Як з’ясувалося, між підлітком і матір’ю сталася сварка, коли матір відмовила йому в кишенькових грошах. Розлютившись, хлопець кілька разів ударив маму в шию кухонним ножем, після чого кинув у піч.

Так само він вчинив і з сестричкою, яка стала свідком злочину. Її брат зарізав іншим ножем.

Результати дослідження біоматеріалів підтвердили причетність хлопця до скоєння злочину.

Наразі підозрюваний перебуває у слідчому ізоляторі, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

За скоєне хлопцеві загрожує позбавлення волі на строк до 15-ти років.