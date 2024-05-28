В Одесі квартирант убив господаря будинку і сховав тіло під ліжко (відео)

В Одесі затримали 36-річного чоловіка, який побив до смерті свого орендодавця, коли той прийшов просити плату за житло. Щоб приховати сліди злочину, він сховав тіло під ліжко.
Про подію, яка сталася кілька днів тому в одній із квартир п’ятиповерхівки на вулиці Капітана Кузнєцова, розповіли в поліції Одеської області.
Поліцейські встановили, що під час хмільного застілля між ними виникла сварка, у розпал якої квартирант нещадно побив 52-річного власника оселі кулаками та ногами, після чого пішов до магазину. А коли повернувся, виявив його без ознак життя і вирішив приховати сліди злочину. Сховавши тіло під ліжко, він відмив із підлоги та меблів кров, а використані ганчірки викинув у смітник.
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Про подію чоловік повідомив своїй співмешканці, а та – в поліцію.
На місце злочину одразу прибули поліцейські, тут же затримали квартиранта, який у всьому зізнався.
Чоловікові повідомили про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Точну причину смерті одесита встановлюватимуть судмедексперти.