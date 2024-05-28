В Одесі квартирант убив господаря будинку і сховав тіло під ліжко (відео)

Про подію, яка сталася кілька днів тому в одній із квартир п’ятиповерхівки на вулиці Капітана Кузнєцова, розповіли в поліції Одеської області.

Поліцейські встановили, що під час хмільного застілля між ними виникла сварка, у розпал якої квартирант нещадно побив 52-річного власника оселі кулаками та ногами, після чого пішов до магазину. А коли повернувся, виявив його без ознак життя і вирішив приховати сліди злочину. Сховавши тіло під ліжко, він відмив із підлоги та меблів кров, а використані ганчірки викинув у смітник.

Про подію чоловік повідомив своїй співмешканці, а та – в поліцію.

На місце злочину одразу прибули поліцейські, тут же затримали квартиранта, який у всьому зізнався.

Чоловікові повідомили про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Точну причину смерті одесита встановлюватимуть судмедексперти.