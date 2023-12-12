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В Одесской области начали большой ремонт пунктов пропуска на границе

В Одесской области начали большой ремонт пунктов пропуска на границе

В Одесской области на 9 пунктах пропуска начаты ремонтные работы. Это улучшит логистику со странами-союзницами, поскольку большинство импорта и экспорта транспортируется именно автодорогами.

Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

Как писала «Одесская жизнь», ремонт обойдется государственной казне почти в 210 млн грн.

Ремонт начался на следующих контрольно-пропускных пунктах:

  • «Рени — Джурджюлешт» — ремонт и восстановление работы общественных туалетов, ремонт помещений в административном здании, ремонт дорожного покрытия и работы по благоустройству территории.
  •  «Табаки — Мирное» — ремонт общественных туалетов, ремонт помещений в административном здании, ремонт дорожного покрытия и работы по благоустройству территории.
  •  «Старокозаче — Тудора» — ремонт и восстановление работы общественных туалетов, ремонт помещений в административном здании, ремонт дорожного покрытия и работы по благоустройству территории, обновление системы наружного освещения.
  • «Виноградовка — Вулкенешт» — установка узлов, устройство ограждения, ремонт дорожного покрытия и благоустройство.
  • «Долинское — Чишмикиой» —  установка узлов, устройство ограждения, ремонт дорожного покрытия и благоустройство.
  • Новые Трояны — Чадыр-Лунга» — установка узлов, устройство ограждения, ремонт дорожного покрытия и благоустройство.
  • «Малоярославец 1 — Чадыр-Лунга» — установка узлов, устройство ограждения, ремонт дорожного покрытия и благоустройство.
  •  «Августовское 1 — Басарбяска» — установка узлов, устройство ограждения, ремонт дорожного покрытия и благоустройство.
  •  «Лесное — Сеиц» — установка узлов, устройство ограждения, ремонт дорожного покрытия и благоустройство.

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Как отметили в Службе восстановления, ремонт общественных туалетов и установку модульных санузлов планируют закончить до конца текущего года.

Полностью ремонт планируется завершить к сентябрю 2024 года.

Это позволит обеспечить качественные транспортные коридоры, сократить время доставок и ожидания на контрольно-пропускных пунктах, что очень важно для воюющей страны.

Напомним, что в марте этого года Кабмин принял решение о передаче 29 КПП через государственную границу в подчинение Агентства восстановления. Передано уже 26, еще 3 в процессе передачи. Служба восстановления в Одесской области отвечает за 9 пунктов пропуска через государственную границу.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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