В Одесской области начали большой ремонт пунктов пропуска на границе

Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

Как писала «Одесская жизнь», ремонт обойдется государственной казне почти в 210 млн грн.

Ремонт начался на следующих контрольно-пропускных пунктах:

«Рени — Джурджюлешт» — ремонт и восстановление работы общественных туалетов, ремонт помещений в административном здании, ремонт дорожного покрытия и работы по благоустройству территории.

— ремонт и восстановление работы общественных туалетов, ремонт помещений в административном здании, ремонт дорожного покрытия и работы по благоустройству территории. «Табаки — Мирное» — ремонт общественных туалетов, ремонт помещений в административном здании, ремонт дорожного покрытия и работы по благоустройству территории.

— ремонт общественных туалетов, ремонт помещений в административном здании, ремонт дорожного покрытия и работы по благоустройству территории. «Старокозаче — Тудора» — ремонт и восстановление работы общественных туалетов, ремонт помещений в административном здании, ремонт дорожного покрытия и работы по благоустройству территории, обновление системы наружного освещения.

— ремонт и восстановление работы общественных туалетов, ремонт помещений в административном здании, ремонт дорожного покрытия и работы по благоустройству территории, обновление системы наружного освещения. «Виноградовка — Вулкенешт» — установка узлов, устройство ограждения, ремонт дорожного покрытия и благоустройство.

— установка узлов, устройство ограждения, ремонт дорожного покрытия и благоустройство. «Долинское — Чишмикиой» — установка узлов, устройство ограждения, ремонт дорожного покрытия и благоустройство.

— установка узлов, устройство ограждения, ремонт дорожного покрытия и благоустройство. Новые Трояны — Чадыр-Лунга» — установка узлов, устройство ограждения, ремонт дорожного покрытия и благоустройство.

установка узлов, устройство ограждения, ремонт дорожного покрытия и благоустройство. «Малоярославец 1 — Чадыр-Лунга» — установка узлов, устройство ограждения, ремонт дорожного покрытия и благоустройство.

— установка узлов, устройство ограждения, ремонт дорожного покрытия и благоустройство. «Августовское 1 — Басарбяска» — установка узлов, устройство ограждения, ремонт дорожного покрытия и благоустройство.

— установка узлов, устройство ограждения, ремонт дорожного покрытия и благоустройство. «Лесное — Сеиц» — установка узлов, устройство ограждения, ремонт дорожного покрытия и благоустройство.

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Как отметили в Службе восстановления, ремонт общественных туалетов и установку модульных санузлов планируют закончить до конца текущего года.

Полностью ремонт планируется завершить к сентябрю 2024 года.

Это позволит обеспечить качественные транспортные коридоры, сократить время доставок и ожидания на контрольно-пропускных пунктах, что очень важно для воюющей страны.

Напомним, что в марте этого года Кабмин принял решение о передаче 29 КПП через государственную границу в подчинение Агентства восстановления. Передано уже 26, еще 3 в процессе передачи. Служба восстановления в Одесской области отвечает за 9 пунктов пропуска через государственную границу.