На Одещині розбився на смерть водій легковика, а його дитина серйозно травмована

За повідомленням обласного управління поліції, 36-річний житель села Михайлівка, керуючи легковим автомобілем «ВАЗ», не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із тягачем Renault Premium під керуванням 26-річного мешканця Київської області.

Внаслідок ДТП водій легковика загинув на місці. У салоні авто знаходився його 11-річний син – його госпіталізували до місцевої лікарні з відкритими переломами ноги.

Водія тягача перевірили на стан сп’яніння – він був тверезий.

Обставини ДТП розслідують правоохоронці.

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Фото прес-служби ГУНП в Одеській області