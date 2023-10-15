На Одещині розбився на смерть водій легковика, а його дитина серйозно травмована

Увечері суботи, 14 жовтня, у селі Зоря Саратської ОТГ Білгород-Дністровського району Одеської області сталася смертельна ДТП, в якій загинув водій легкового авто, а його малолітній син отримав травми.
За повідомленням обласного управління поліції, 36-річний житель села Михайлівка, керуючи легковим автомобілем «ВАЗ», не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із тягачем Renault Premium під керуванням 26-річного мешканця Київської області.
Внаслідок ДТП водій легковика загинув на місці. У салоні авто знаходився його 11-річний син – його госпіталізували до місцевої лікарні з відкритими переломами ноги.
Водія тягача перевірили на стан сп’яніння – він був тверезий.
Обставини ДТП розслідують правоохоронці.
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Фото прес-служби ГУНП в Одеській області