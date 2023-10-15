В Одесской области разбился насмерть водитель легковушки, а его ребенок серьезно травмирован

По сообщению областного управления полиции, 36-летний житель села Михайловка, управляя легковым автомобилем «ВАЗ», не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с тягачем Renault Premium под управлением 26-летнего жителя Киевской области.

В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте. В салоне авто находился его 11-летний сын – он был госпитализирован в местную больницу с открытыми переломами ноги.

Водителя тягача проверили на состояние опьянения – он был трезв.

Обстоятельства ДТП расследуют правоохранители.

Еще новости Одессы по теме:

Фото пресс-службы ГУНП в Одесской области