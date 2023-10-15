В Одесской области разбился насмерть водитель легковушки, а его ребенок серьезно травмирован

Вечером субботы, 14 октября, в селе Заря Саратской ОТГ Белгород-Днестровского района Одесской области случилось смертельное ДТП, в котором погиб водитель легкового авто, а его малолетний сын получил травмы.
По сообщению областного управления полиции, 36-летний житель села Михайловка, управляя легковым автомобилем «ВАЗ», не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с тягачем Renault Premium под управлением 26-летнего жителя Киевской области.
В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте. В салоне авто находился его 11-летний сын – он был госпитализирован в местную больницу с открытыми переломами ноги.
Водителя тягача проверили на состояние опьянения – он был трезв.
Обстоятельства ДТП расследуют правоохранители.
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Фото пресс-службы ГУНП в Одесской области