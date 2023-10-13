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На Одещині рибалка забороненим знаряддям нарибалив на пів мільйона гривень

На Одещині рибалка забороненим знаряддям нарибалив на пів мільйона гривень

Біля села Троїцьке Одеського району викрили рибалку, який користуючись забороненим знаряддям – ятером, виловив 230 особин риби різних видів на загальну суму понад 500 тисяч гривень

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-західного округу.

Під час проведення заходів щодо протидії незаконному вилову водних біоресурсів, інспектори виявили порушника правил рибальства.

Як повідомляють екологи, інцидент стався на березі каналу, що з’єднує річку Турунчук та озеро Путрине біля села Троїцьке.

Місцевий мешканець забороненим знаряддям лову – ятером, виловив 230 особин риби різних видів: карасів, сазанів, щук та інших.

Сума завданих державі збитків становить 556 тисяч 300 гривень.

Складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Санкції статті передбачають штраф у розмірі від 340 до 680 гривень з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення та незаконно добутих живих ресурсів.

Раніше “Одеське життя” писало, що на Одеському узбережжі рибалка-аматор упіймав хижу рибу, якої досі не було у Чорному морі. Це виявився окунь темний або окунь Шлегеля – велика риба придонна. Хижак мешкає в прибережних водах Японії, Кореї та Курильських островів, не опускаючись глибше 100 м навіть у зимовий період. Зустрічають їх у Босфорі.

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