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На одеському узбережжі виявили чудо-рибу

На одеському узбережжі виявили чудо-рибу

На Одеському узбережжі рибалка-аматор упіймав хижу рибу, якої досі не було у Чорному морі.

Про це повідомили у Іхтіологічному товаристві України.

Ймовірно, окунь зайшов у наші води з баластовими водами суден, що йдуть у Чорне море через Босфор.
Зараз відомо лише 2 зареєстровані випадки вилову такого окуня у наших водах. Якщо буде ще третій – це означатиме, що у Чорному морі офіційно з’явився новий їхтіологічний вигляд, зазначають рибалки.

Окунь темний або окунь Шлегеля – велика риба придонна. Хижак мешкає в прибережних водах Японії, Кореї та Курильських островів, не опускаючись глибше 100 м навіть у зимовий період. Зустрічають їх у Босфорі.

Досягає довжини 65 см та маси понад 4 кг, живе до 20 років. Як і багато видів морських окунів, є живородна рибою, тобто запліднення та розвиток ікринок відбувається в тілі самки.

Як писало “Одеське життя” рибалки-аматори хваляться уловом рідкісних для наших водойм екземплярів риб. Так мешканець Ізмаїла впіймав голими руками в морі акулу, а мешканець села Троїцьке упіймав у річці Турунчук 90-кілограмового сома.

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