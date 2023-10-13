На Одесщине рыбак запрещенным орудием нарыбачил на полмиллиона гривен

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Во время проведения мероприятий по противодействию незаконному отлову водных биоресурсов, инспекторы обнаружили нарушителя правил рыболовства.

Как сообщают экологи, инцидент произошел на берегу канала, соединяющего реку Турунчук и озеро Путрино возле села Троицкое.

Местный житель запрещенным орудием ловли – ятерем, выловил 230 особей рыбы разных видов: карасей, сазанов, щук и других.

Сумма нанесенного государству ущерба составляет 556 тысяч 300 гривен.

Составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Санкции статьи предусматривают штраф от 340 до 680 гривен с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения и незаконно добытых живых ресурсов.

Ранее «Одесская жизнь» писала, что на одесском побережье рыбак-любитель поймал хищную рыбу, которой до сих пор не было в Черном море. Это оказался окунь темный или окунь Шлегеля – большая рыба придонная. Хищник обитает в прибрежных водах Японии, Кореи и Курильских островов, не опускаясь глубже 100 м даже в зимний период. Встречают его в Босфоре.

Читайте также: