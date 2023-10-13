Новости Одессы и Одесской области

На Одесщине рыбак запрещенным орудием нарыбачил на полмиллиона гривен

На Одесщине рыбак запрещенным орудием нарыбачил на полмиллиона гривен

Возле села Троицкое Одесского района разоблачили рыбалку, который, пользуясь запрещенным орудием — ятерем, выловил 230 особей рыбы разных видов на общую сумму более 500 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Во время проведения мероприятий по противодействию незаконному отлову водных биоресурсов, инспекторы обнаружили нарушителя правил рыболовства.

Как сообщают экологи, инцидент произошел на берегу канала, соединяющего реку Турунчук и озеро Путрино возле села Троицкое.

Местный житель запрещенным орудием ловли – ятерем, выловил 230 особей рыбы разных видов: карасей, сазанов, щук и других.

Сумма нанесенного государству ущерба составляет 556 тысяч 300 гривен.

Составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Санкции статьи предусматривают штраф от 340 до 680 гривен с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения и незаконно добытых живых ресурсов.

Ранее «Одесская жизнь» писала, что на одесском побережье рыбак-любитель поймал хищную рыбу, которой до сих пор не было в Черном море. Это оказался окунь темный или окунь Шлегеля – большая рыба придонная. Хищник обитает в прибрежных водах Японии, Кореи и Курильских островов, не опускаясь глубже 100 м даже в зимний период. Встречают его в Босфоре.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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