На Одесщине рыбак запрещенным орудием нарыбачил на полмиллиона гривен

Возле села Троицкое Одесского района разоблачили рыбалку, который, пользуясь запрещенным орудием — ятерем, выловил 230 особей рыбы разных видов на общую сумму более 500 тысяч гривен.
Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.
Во время проведения мероприятий по противодействию незаконному отлову водных биоресурсов, инспекторы обнаружили нарушителя правил рыболовства.
Как сообщают экологи, инцидент произошел на берегу канала, соединяющего реку Турунчук и озеро Путрино возле села Троицкое.
Местный житель запрещенным орудием ловли – ятерем, выловил 230 особей рыбы разных видов: карасей, сазанов, щук и других.
Сумма нанесенного государству ущерба составляет 556 тысяч 300 гривен.
Составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Санкции статьи предусматривают штраф от 340 до 680 гривен с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения и незаконно добытых живых ресурсов.
Ранее «Одесская жизнь» писала, что на одесском побережье рыбак-любитель поймал хищную рыбу, которой до сих пор не было в Черном море. Это оказался окунь темный или окунь Шлегеля – большая рыба придонная. Хищник обитает в прибрежных водах Японии, Кореи и Курильских островов, не опускаясь глубже 100 м даже в зимний период. Встречают его в Босфоре.
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