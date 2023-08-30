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На Одещині провели спецоперацію по звільненню заручників: деталі (відео)

На Одещині провели спецоперацію по звільненню заручників: деталі (відео)

Чоловіку, який 30 серпня 2023 року у місті Чорноморськ на Одещині утримував у заручниках колишню цивільну дружину, спільну маленьку донечку та її бабусю, загрожує до п’яти років позбавлення волі. Його дії кваліфікували як домашнє насильство і незаконне позбавлення волі.

Подробиці операції зі звільнення заручників розповіли в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

освобождение заложников черноморск

До переговорів з чоловіком залучили спецпризначенця КОРДу. За даними поліції, відпускати колишню співмешканку він відмовлявся. Перемовнику вдалось вмовити відпустити її матір, 46-річну жінку. Її він передав представникам муніципальної варти із вікна квартири на балкон. У лікарні у неї діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, множинні гематоми на обличчі та рану на передпліччі.

освобождение заложников черноморск

Матір із донькою вдалося звільнити згодом завдяки оперативній комбінації із залученням перемовників та КОРДівців. 26-річна жінка, як і її мати, зазнала домашнього насильства, її доправили до медичного закладу із забоями голови, обличчя та руки. Дитина фізично не постраждала, вона зараз зі своєю мамою, —

розповіли в поліції.

Нагадаємо, що в Одесі викрито місцевого мешканця, який за 20 тисяч доларів США збирався виготовити документи про непридатність до військової служби. Зробити він це мав через знайомого у ТЦК і СП.

Фото та відео: ГУНП в Одеській області

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