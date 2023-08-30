На Одещині провели спецоперацію по звільненню заручників: деталі (відео)

Чоловіку, який 30 серпня 2023 року у місті Чорноморськ на Одещині утримував у заручниках колишню цивільну дружину, спільну маленьку донечку та її бабусю, загрожує до п’яти років позбавлення волі. Його дії кваліфікували як домашнє насильство і незаконне позбавлення волі.

Подробиці операції зі звільнення заручників розповіли в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

До переговорів з чоловіком залучили спецпризначенця КОРДу. За даними поліції, відпускати колишню співмешканку він відмовлявся. Перемовнику вдалось вмовити відпустити її матір, 46-річну жінку. Її він передав представникам муніципальної варти із вікна квартири на балкон. У лікарні у неї діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, множинні гематоми на обличчі та рану на передпліччі.

Матір із донькою вдалося звільнити згодом завдяки оперативній комбінації із залученням перемовників та КОРДівців. 26-річна жінка, як і її мати, зазнала домашнього насильства, її доправили до медичного закладу із забоями голови, обличчя та руки. Дитина фізично не постраждала, вона зараз зі своєю мамою, —

розповіли в поліції.

Нагадаємо, що в Одесі викрито місцевого мешканця, який за 20 тисяч доларів США збирався виготовити документи про непридатність до військової служби. Зробити він це мав через знайомого у ТЦК і СП.

Фото та відео: ГУНП в Одеській області