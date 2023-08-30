На Одещині чоловік взяв у заручники власну дружину з маленькою донечкою (фото, відео)

Сьогодні, 30 серпня, близько 12-ї години до правоохоронних органів надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир на четвертому поверсі у місті Чорноморськ жінка просить про допомогу.

Про це розповіли в Нацполіції Одеської області.

Правоохоронці негайно відправились на місце виклику.

Як вони встановили, прибувши на місце, в оселі знаходиться 29-річний місцевий мешканець зі своєю дружиною та маленькою донькою. Чоловік випустив тещу, а жінку з дитиною тримає, погрожуючи завдати тілесних ушкоджень.

Поліція кілька годин вела з чоловіком переговори.

Голова Муніципальної варти Петро Канарʼян, розповів, що спочатку, піддавшись вмовлянням чоловік відпустив тещу. Її спустили по пожежній драбині. Потім його вмовляли відпустити дружину з дитиною — дівчинці лише 2,5 роки.

За словами голови Мунварти, наразі не відомі причини вчинку чоловіка. Він, вийшовши з квартири, відправився з правоохоронцями до райвідділку.

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