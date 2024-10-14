Вони загинули за Україну: як виглядає Алея Героїв в старому одеському парку (фоторепортаж)

«Вони загинули за Україну» – читаємо на початку Алеї. А кожний стенд починається словами «Вічна слава Героям!».

Вічна слава… Навіть якщо люди прийшли у парк, аби просто відпочити, з гарним настроєм, з якимись галасливими жартами, на Алеї все змінюється. Наступає тиша. Інакше неможливо. Бо ж неможливо без болю вдивлятися в ці обличчя, на букети квітів біля кожного стенда, в короткі тексти біографії під кожною світлиною…

Нагадаємо, Алея Героїв відрилася у парку в серпні цього року.

Місце скорботи – особливе. Жінка стоїть біля одного зі стендів, покладає квіти, потім починає тихо плакати, прикладає руку до обличчя на світлині…

Інша жінка розмовляє з портретом рідної людини, теж покладає квіти, забирає ті, що вже «віджили своє»…

Група молодих людей зібралась біля іншого стенду. Стоять мовчки… Квіти вже поклали…

– Мамо, а чому ці стенди без фотографій? – питає маленьке дівчисько у кінці алеї.

Жінка зітхає:

– А це для тих, хто…

Вона не може закінчити речення…

– Мамо, ти плачеш? – питає дитина.

Жінка мовчить…

…Алея Героїв… Чую серед скорботної тиші й про інше:

– Ну от підуть дощі, сніги – і що буде з цими фотографіями? – питає чоловік поважного віку у своєї супутниці.

Та погоджується.

Хтось – про інше:

– Та добре, що ця алея взагалі з’явилася. Скільки вже про неї говорили!..

Нагадаємо: як повідомляло «Одеське життя», в середині серпня в Одесі пройшла акція протесту родичів і близьких загиблих захисників. На ній вони вимагали поважати пам’ять про загиблих і не зволікати з облаштуванням місць, де можна їх вшанувати. Люди тоді проголосили, що Одеса залишається єдиним великим містом України, де на третій рік війни так і не з’явилася Алея Героїв… Нарешті стало відомо про відкриття двох Алеї Героїв в Одесі – у парку ім. Т.Г.Шевченка і на Кримському бульварі.

Фото авторки