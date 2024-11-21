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Захисник із Одеської області загинув на Запорізькому напрямку

Захисник із Одеської області загинув на Запорізькому напрямку

Арцизьку громаду Одеської області знову сколихнула трагічна звістка: на фронті загинув уродженець села Главані Денис Проданов. Йому назавжди залишиться 44 роки.

Про це повідомив у Facebook міський голова Арциза Сергій Парпуланський.

За його інформацією, Проданов Денис Сергійович, 2 липня 1980 року народження, загинув 16 листопада 2024 року, виконуючи бойове завдання та захищаючи Україну на Запорізькому напрямку. У загиблого воїна залишилися дружина, двоє дітей та батьки.

Раніше в Одесі попрощалися з поліцейськими, які загинули 18 листопада під час ракетної атаки ворога по центру міста.

«Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого. Розділяємо ваш біль і глибоко сумуємо разом із вами за втратою Героя», – написав Сергій Парпуланський.

Коли відбудеться прощання з Героєм, міський голова не уточнив, зазначивши лише, що поховають захисника у селі Залізничне.

Як повідомляло «Одеське життя», 10 листопада на війні загинув молодший сержант Сергій Франченко з Арцизу.

А у Балтській громаді 20 листопада попрощалися зі своїм загиблим земляком – українським воїном Олександром Мойсеєвим.

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