Новини Одеси та Одеської області

На Одещині поліцейський намагався заробити на ухилянтах: йому “світить” великий термін

На Одещині поліцейський намагався заробити на ухилянтах: йому “світить” великий термін

До дев’яти років позбавлення волі загрожує правоохоронцю з Одещини, який спробував організувати схему заробітку на незаконному переправленні військовозобов’язаних чоловіків за кордон.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

На початку грудня 2023 року правоохоронець запропонував двом своїм знайомим «підробіток» – на власному авто перевозити клієнтів через державний кордон до Молдови, минаючи пункти пропуску та прикордонний контроль.

Правоохоронець знайшов двох охочих, яким пообіцяв виїзд за кордон за 4 тисячі доларів США з кожного. Після отримання грошей він посадив їх у авто до знайомих та встановив локацію на карті, куди доставити чоловіків.

Але план не вдався. За 100 метрів від кордону перевізників та їхніх “клієнтів” затримали українські прикордонники.

Читайте також: На Одещині «шлюбний агент» допомагав ухилянтам: йому загрожує великий термін

Правоохоронцю повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон, вчинене за попередньою змовою групою осіб за корисливими мотивами (ч. 3 ст. 332 КК України). Йому загрожує покарання до 9 років ув’язнення.

Слідство щодо його громадянських спільників здійснюють інші правоохоронні органи.

Нагадаємо, три одеські патрульні постануть перед судом за перевищення службових повноважень та застосування насильства щодо водія та пасажира зупиненого ними автомобіля.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати