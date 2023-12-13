На Одещині поліцейський намагався заробити на ухилянтах: йому “світить” великий термін

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

На початку грудня 2023 року правоохоронець запропонував двом своїм знайомим «підробіток» – на власному авто перевозити клієнтів через державний кордон до Молдови, минаючи пункти пропуску та прикордонний контроль.

Правоохоронець знайшов двох охочих, яким пообіцяв виїзд за кордон за 4 тисячі доларів США з кожного. Після отримання грошей він посадив їх у авто до знайомих та встановив локацію на карті, куди доставити чоловіків.

Але план не вдався. За 100 метрів від кордону перевізників та їхніх “клієнтів” затримали українські прикордонники.

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Правоохоронцю повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон, вчинене за попередньою змовою групою осіб за корисливими мотивами (ч. 3 ст. 332 КК України). Йому загрожує покарання до 9 років ув’язнення.

Слідство щодо його громадянських спільників здійснюють інші правоохоронні органи.

Нагадаємо, три одеські патрульні постануть перед судом за перевищення службових повноважень та застосування насильства щодо водія та пасажира зупиненого ними автомобіля.