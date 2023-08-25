Трьох одеських поліцейських судитимуть за побиття лююдей: що сталося?

Троє одеських патрульних постануть перед судом за перевищення службових повноважень та застосування насильства щодо водія та пасажира зупиненого ними автомобіля.

Обвинувальний акт стосовно правоохоронців за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України скеровано до суду, повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Трьох правоохоронців судитимуть за ст 365 ККУ – перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

За даними слідства, на початку січня цього року поліцейські під час патрулювання Малиновського району зупинили транспортний засіб. Під час спілкування відносно причини зупинки між одним із правоохоронців та пасажиром виникла словесна суперечка, внаслідок чого патрульні без пояснення причин та без будь-яких законних підстав поклали водія та літнього пасажира особою на асфальт.

Після цього на пенсіонера одягли наручники та доставили до відділу поліції для складання адмінпротоколу. Там чоловіка, який не чинив жодного опору, продовжували ображати словесно і завдавати ударів по ногах, тулубу та голові. В результаті потерпілий отримав множинні забиті місця і перелом лівого надколінка.

Двоє обвинувачених звільнені з правоохоронних органів, а третьому за підсумками службового розслідування оголосили догану.

Нагадаємо, що на Жоліо Кюрі, 64 стався конфлікт, під час якого кінолог поліції вистрілив у чоловіка із травматичного пістолета. Потерпілий отримав поранення живота та грудної клітки.

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