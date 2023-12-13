Новости Одессы и Одесской области

На Одесщине полицейский пытался заработать на уклонистах: ему «светит» большой срок

На Одесщине полицейский пытался заработать на уклонистах: ему «светит» большой срок

До девяти лет лишения свободы грозит правоохранителю из Одесщины, который попытался организовать схему заработка на незаконной переправке военнообязанных мужчин за границу.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

В начале декабря 2023 года правоохранитель предложил двум своим знакомым «подработку» — на собственном авто перевозить клиентов через государственную границу в Молдову, минуя пункты пропуска и пограничный контроль.

Правоохранитель нашел двух желающих, которым пообещал выезд за границу за 4 тысячи долларов США с каждого. После получения денег он усадил их в авто к знакомым и установил локацию на карте, куда доставить мужчин.

Но план не удался. В 100 метрах от границы перевозчиков и их «клиентов» задержали украинские пограничники.

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Правоохранителю сообщено о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу, совершенное по предварительному сговору группой лиц по корыстным мотивам (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Ему грозит наказание до 9 лет лишения свободы.

Следствие по его гражданским сообщникам осуществляют другие правоохранительные органы.

Напомним, три одесских патрульных предстанут перед судом за превышение служебных полномочий и применение насилия в отношении водителя и пассажира остановленного ими автомобиля.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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