На Одещині “шлюбний агент” допомагав ухилянтам: йому загрожує великий термін

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

Правоохоронці встановили, що схему виїзду за кордон організував 36-річний житель Березівського району. Він шукав чоловіків, які хочуть уникнути мобілізації й виїхати за кордон. Він пропонував їм укласти фіктивний шлюб з жінками з інвалідністю.

За словами поліцейських, “шлюбний агент” обіцяв двом ухилянтам підшукати відповідних наречених за 24 тисячі доларів США. А після «розпису» з ними подальше оформлення документів по догляду за хворими дружинами, щоб безперешкодно виїхати за кордон.

Затримали зловмисника, щойно одна пара була розписана і він отримав гроші за це і подальше оформлення документів по догляду за особою з інвалідністю.

За вчинене правопорушення чоловікові загрожує від 7 до 9 років в’язниці.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 187880 гривень. Слідство триває. Встановлюється повне коло осіб, причетних до даного злочину, –

повідомили в поліції.

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