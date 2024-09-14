На Одещині пасажир випав з автобуса та загинув

В Ізмаїльському районі Одеської області трагічно загинув хлопець – він випав на ходу із мікроавтобуса. Обставини події розслідують правоохоронці.
За даними обласного управління поліції, увечері 12 вересня 2024 року, на дорозі між населеними пунктами Каланчак та Лощинівка один із водіїв виявив 19-річного мешканця Саф’янівської громади без ознак життя.
Чоловік викликав поліцейських, які встановили, що нещодавно цим шляхом проїхав мікроавтобус “Mercedes-Benz”.
Правоохоронці встановили та розшукали транспортний засіб із водієм – ним виявився 56-річний житель тієї ж громади. Він повідомив, що перевозив у багажному відсіку мікроавтобуса робітників із поля додому, серед яких був і загиблий. Втім, він не бачив, коли останній залишив автобус, і припустив, що міг випасти під час руху.
Водія перевірили на стан сп’яніння, він був тверезий.
За цим фактом розпочало кримінальне провадження, в рамках якого встановлюватимуться повні обставини того, що сталося.
Раніше в Одесі на проспекті Небесної Сотні загинув 24-річний мотоцикліст, а його пасажирка зазнала тяжких травм.