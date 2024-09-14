На Одещині пасажир випав з автобуса та загинув

За даними обласного управління поліції, увечері 12 вересня 2024 року, на дорозі між населеними пунктами Каланчак та Лощинівка один із водіїв виявив 19-річного мешканця Саф’янівської громади без ознак життя.

Чоловік викликав поліцейських, які встановили, що нещодавно цим шляхом проїхав мікроавтобус “Mercedes-Benz”.

Правоохоронці встановили та розшукали транспортний засіб із водієм – ним виявився 56-річний житель тієї ж громади. Він повідомив, що перевозив у багажному відсіку мікроавтобуса робітників із поля додому, серед яких був і загиблий. Втім, він не бачив, коли останній залишив автобус, і припустив, що міг випасти під час руху.

Водія перевірили на стан сп’яніння, він був тверезий.

За цим фактом розпочало кримінальне провадження, в рамках якого встановлюватимуться повні обставини того, що сталося.

Раніше в Одесі на проспекті Небесної Сотні загинув 24-річний мотоцикліст, а його пасажирка зазнала тяжких травм.