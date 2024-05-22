На трасі Київ – Одеса спалахнув мікроавтобус з пасажирами

Як розповіли у прес-службі патрульної поліції Одеської області, сьогодні вночі інспектори помітили на автодорозі густий дим, який йшов з автобусу. Із транспорту почали вибігати пасажири.

Патрульні відразу кинулися на допомогу і евакуювали з салону людей, що залишалися там.

Вже за лічені хвилини полум’я вдалося приборкати за допомогою вогнегасників. За словами водія, причиною займання стала електропроводка.

Надалі інспектори забезпечили безпеку пасажирів та допомогли громадянам перенести речі в інший автобус.

На щастя, як повідомляють патрульні, допомога швидкої ані пасажирам, ані водієві не знадобилась. Всі подякували патрульним за швидку реакцію та надану допомогу.