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На трасі Київ – Одеса спалахнув мікроавтобус з пасажирами

На трасі Київ – Одеса спалахнув мікроавтобус з пасажирами

У ніч на 22 травня на трасі М-05 (Київ – Одеса) спалахнув мікроавтобус із людьми. Пасажирам допомогли патрульні поліцейські.

Як розповіли у прес-службі патрульної поліції Одеської області, сьогодні вночі інспектори помітили на автодорозі густий дим, який йшов з автобусу. Із транспорту почали вибігати пасажири.

Пожежа на трасі Київ-Одеса

Патрульні відразу кинулися на допомогу і евакуювали з салону людей, що залишалися там.

Вже за лічені хвилини полум’я вдалося приборкати за допомогою вогнегасників. За словами водія, причиною займання стала електропроводка.

Загорівся мікроавтобус на трасі Київ-Одеса

Надалі інспектори забезпечили безпеку пасажирів та допомогли громадянам перенести речі в інший автобус.

На щастя, як повідомляють патрульні, допомога швидкої ані пасажирам, ані водієві не знадобилась. Всі подякували патрульним за швидку реакцію та надану допомогу.

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