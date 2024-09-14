В Одесской области пассажир выпал из автобуса и погиб

По данным областного управления полиции, вечером 12 сентября 2024 года, на дороге между населенными пунктами Каланчак и Лощиновка один из водителей обнаружил 19-летнего жителя Сафьяновской громады без признаков жизни.

Мужчина вызвал полицейских, которые установили, что недавно по этому пути проехал микроавтобус «Mercedes-Benz».

Правоохранители установили и разыскали транспортное средство с водителем – им оказался 56-летний житель той же громады. Он сообщил, что перевозил в багажном отсеке микроавтобуса рабочих с поля домой, среди которых был и погибший. Впрочем, он не видел, когда последний покинул автобус, и предположил, что он мог выпасть во время движения.

Водителя проверили на состояние опьянения, он был трезв.

По данному факту начало криминальное производство, в рамках которого будут устанавливаться полные обстоятельства произошедшего.

Ранее в Одессе на проспекте Небесной Сотни погиб 24-летний мотоциклист, а его пассажирка получила тяжелые травмы.