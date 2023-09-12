Смертельна ДТП на Одещині: на трасі Одеса – Рені загинув іноземець

Сьогодні, 12 вересня, близько сьомої години ранку на трасі Одеса – Рені Toyota зіткнулася з вантажівкою. Загинув водій легковика.
Про це повідомили у поліції Одеської області.
Повідомляється, що 63-річний іноземець за кермом легкового автомобіля Toyota виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою DAF.
Внаслідок ДТП водія легковика госпіталізували до місцевої лікарні, де від отриманих травм він помер.
55-річний водій вантажівки не постраждав. Його перевірили на алкоголь – був тверезий.
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