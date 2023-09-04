В Одесі на вихідних загинули пішохід та водій: що сталося

Внаслідок двох дорожньо-транспортних пригод, які сталися минулої доби, загинули пішохід та водій легкового автомобіля.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Так, 3 вересня, на Мельницькій одесит за кермом Hyundai наїхав пішохода, коли той переходив дорогу. Від одержаних травм постраждалий загинув на місці, його особистість встановлюється.

43-річного водія перевірили на вміст алкоголю в організмі – він був тверезий.

Інша подія сталася наступної ночі на вулиці Проселковій. Автомобілі ВАЗ та Suzuki зіткнулися під час зустрічного руху. Внаслідок ДТП 63-річний водій «ВАЗу» загинув на місці, а 56-річного водія іномарки госпіталізували до лікарні з різними травмами. Його перевіряють на алкоголь.

За обома фактами ДТП поліцейські порушили кримінальну справу за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Якщо провину водіїв доведуть, їм загрожує позбавлення волі терміном від трьох до восьми років.

За останні вихідні одеські поліцейські відпрацювали 1765 викликів, що надійшли на гарячу лінію 102. Виявили та перевірили 45 підозрілих осіб. До відділення поліції доставили 35 порушників комендантської години. Також оформили 43 водії у стані сп’яніння.

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