На Одещині згоріли люди під час пожежі: подробиці

Вчора, 27 грудня, у селі Йосипівка Біляївської громади пожежники під час гасіння пожежі у закинутій будівлі виявили два обгорілих тіла.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Одеській області.
У повідомленні йдеться, що вчора до Служби порятунку о 20.12 надійшло повідомлення про загоряння закинутої одноповерхової будівлі на вулиці Степовій у Йосипівці.
Коли пожежники приїхали на виклик, то з’ясували, що всередині будинку зайнялося майно. О 20:53 пожежа була локалізована та о 21:14 повністю ліквідована на площі 45 м кв.
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Під час гасіння пожежі пожежники виявили два обгорілих тіла.Наразі особисті дані жертв пожежі встановлюються.
Причиною пожежі найімовірніше стало необережне поводження з вогнем невстановленою особою.
Як повідомили в ДСНС, до гасіння пожежі залучались 2 одиниці техніки та 8 вогнеборців.
Фото ілюстративне