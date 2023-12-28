На Одещині згоріли люди під час пожежі: подробиці

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Одеській області.

У повідомленні йдеться, що вчора до Служби порятунку о 20.12 надійшло повідомлення про загоряння закинутої одноповерхової будівлі на вулиці Степовій у Йосипівці.

Коли пожежники приїхали на виклик, то з’ясували, що всередині будинку зайнялося майно. О 20:53 пожежа була локалізована та о 21:14 повністю ліквідована на площі 45 м кв.

Під час гасіння пожежі пожежники виявили два обгорілих тіла.Наразі особисті дані жертв пожежі встановлюються.

Причиною пожежі найімовірніше стало необережне поводження з вогнем невстановленою особою.

Як повідомили в ДСНС, до гасіння пожежі залучались 2 одиниці техніки та 8 вогнеборців.

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